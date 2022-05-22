Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова победительница одного из сезонов "Холостяка" и с недавних пор телеведущая на одном украинском музыкальном телеканале. Из-за вторжения рф в Украину вся деятельность была преостановлена, а сама девушка лишь недавно начала вести Инстаграм.

Стоит отметить, что Даша за весь период вторжения оккупантов не стала переезжать из Киева и упрямо была дома, покупала продукты, ходила на прогулки и рассказывала о своих буднях. Лишь раз Ульянова отправилась на отдых к близким, а после снова вернулась в столицу, показав пример многим звездам.

Сейчас девушка показала, как оживает Киев и открываются заведения. В этот раз Даша повеселилась возле одного из заведений и показала маленькие радости прежней жизни.

Также девушка принялась усердно работать над собой и чаще показывает также, как приводит фигуру в порядок.

Отметим, Даша уже не раз рассказывала о целях своих тренировок. Она усердно старается поддерживать формы в нужном ей балансе веса, а также контролирует состояние кожи. По словам девушки, после похудения она за этим следит намного больше.

«Ваше тело только в вашей голове. Однажды где-то увидела похожую фразу и поняла, что это работает. Пока мы не нарисуем у себя в голове идеальную фигуру и реально не захотим похудеть, то ничего не будет», — раньше рассказала Даша, зачем ходит в зал и часто занимается.

Напомним, Цибульская показала руины родительского дома и дала совет, как действовать.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объявил о возвращении в Украину.