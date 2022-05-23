Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева успешная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Звезда долгое время находилась в Италии, где пряталась от войны, а недавно вернулась обратно в Украину, чтобы воссоединиться с мужем. А на новых кадрах в Инстаграм Илона показала, как умеет двигаться.

"После долгих раздумий по теме: «Что делать дальше, чем заниматься, как жить?» поняла, что танец- это часть меня, моей жизни, это мой воздух, моя сила и моя душа! Это то, что я умею делать лучше всего, то чему я посвятила почти 30 лет, плодотворно и тяжело работала над собой, своим развитием и достигла в этом успехов. А главное, я точно знаю, что именно сейчас танцы смогут зарядить невероятным позитивом, отвлечься от плохих новостей, поощрить снова радоваться и улыбаться, и получить жизненную энергию!", - написала Илона Гвоздева.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Не откладывайте жизнь на потом......", "Илонка, молодец. Танец - в нем вся ты. Продолжай", "Нам на юге не до танцев".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала, как ее балует муж после возвращения в Украину

А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" задумалась о поиске работы

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, на какой шаг ради мужа пошла во время войны



