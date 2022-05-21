Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками". Звезда после начала войны находилась некоторое время в Италии, но уже вернулась обратно в Киев, воссоединиться с мужем. На новых кадрах в Инстаграм Илона показала, как ее радует муж.
На фото можно увидеть, как семья завтракает жареными гренками с яйцом и огурцами.
"Сегодня я дважды счастлива:
- Смогла поспать к 10:00.
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- Муж приготовил завтрак", - написала Илона.
Также звезда решила ответить на вопросы фанов.
"Какие города в Италии понравились?", - спросил фанат.
"Была только в Риме и в Ангвиллара Сабация. Честно говоря, было не до экскурсий", - написала Илона.
"Что вас больше всего удивило во время пребывания в Италии чего нет у нас в Украине", - написала Илона.
"Очень вкусная выпечка и мороженное", - написала в ответе звезда.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, как дети переживают войну после возвращения в Украину
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