Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показала, как ее радует муж после возвращения в Украину.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками". Звезда после начала войны находилась некоторое время в Италии, но уже вернулась обратно в Киев, воссоединиться с мужем. На новых кадрах в Инстаграм Илона показала, как ее радует муж.

На фото можно увидеть, как семья завтракает жареными гренками с яйцом и огурцами.

"Сегодня я дважды счастлива:

- Смогла поспать к 10:00.

- Муж приготовил завтрак", - написала Илона.

Также звезда решила ответить на вопросы фанов.

"Какие города в Италии понравились?", - спросил фанат.

"Была только в Риме и в Ангвиллара Сабация. Честно говоря, было не до экскурсий", - написала Илона.

"Что вас больше всего удивило во время пребывания в Италии чего нет у нас в Украине", - написала Илона.

"Очень вкусная выпечка и мороженное", - написала в ответе звезда.

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