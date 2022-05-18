Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". А недавно знаменитость приглашали работать хореографом-постановщиком на грузинские "танцы". Гвоздева с начала войны уехала из Украины и все это время находилась в Италии. А сегодня, 17 мая, рассказала о своей смелости, поделившись публикацией в Инстаграм.
"Смелость это во время войны вернуться к мужу, воссоединить семью и учиться жить по-новому не смотря ни на что", - написала Илона.
Звезда также сделала фото на фоне дома.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Молодец", "Вы сильная, смелая, энергичная. Вам все под силу. Только вперед", "А мы так и не поехали, остались все семьей вместе, да, родные сначала не поняли, но потом наладилось. Пусть все семьи скорее объединятся, в такое время лучше вместе все преодолевать".
Напомним, семья Гвоздевой из "Танців з зірками" воссоединилась после долгой разлуки
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