Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала, на какой смелый шаг пошла ради мужа, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". А недавно знаменитость приглашали работать хореографом-постановщиком на грузинские "танцы". Гвоздева с начала войны уехала из Украины и все это время находилась в Италии. А сегодня, 17 мая, рассказала о своей смелости, поделившись публикацией в Инстаграм.

"Смелость это во время войны вернуться к мужу, воссоединить семью и учиться жить по-новому не смотря ни на что", - написала Илона.

Звезда также сделала фото на фоне дома.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Молодец", "Вы сильная, смелая, энергичная. Вам все под силу. Только вперед", "А мы так и не поехали, остались все семьей вместе, да, родные сначала не поняли, но потом наладилось. Пусть все семьи скорее объединятся, в такое время лучше вместе все преодолевать".

Напомним, семья Гвоздевой из "Танців з зірками" воссоединилась после долгой разлуки

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