Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила на проекте и пара по сей день вместе. Анна стала довольно популярной блогеркой благодаря участию в проекте и теперь за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм.

А в этот раз Богдан показала, как прогулялась по музею Гарри Поттера, который находится в пригороде Лондона.

"Из какого это фильма?", - спросила Анна, показывая легендарную платформу 9 и 3/4.

После этого Анна прошлась по залу, в котором ученики школы волшебства ели.

"Мы приехали на Уорнер Бразерс студио тоур Лондон. Ту 10 лет снимался фильм "Гарри Поттер", - написала Богдан.

Также Аня примерила распределительную шляпу, отдавшись ностальгие.

"В детстве я перечитала книжки и пересмотрела все части по несколько раз. А в новогодние праздники у меня есть традиция. Пересматриваю со своей семьей этот фильм. Для меня это такая небольшая магия", - написала блогерка.

На следующем кадре Аня показала комнату с множеством листов из Хогвартса, которые сообщали о том, что Гарри волшебник.

Также Аня показала снимок, где побывала в волшебной машине, на которой Поттер со своим другом пытались долететь до школы.

"Проехались на тачке Гарри", - написала Богдан.

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