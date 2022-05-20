Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница "Холостяка" с Михаилом Заливако, которая победила в шоу и теперь успешно строит отношения с главным героем. Благодаря своему триумфу Анна стала популярной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм.

В этот раз Богдан решила опубликовать фотографию, на которой хвастнула образом в белом платье с открытой спиной.

"С Днем вышиванки мои родные украинцы", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ахах, только где вышиванка", "Немножко не в тему фото", "А фото можно было и в вышиванке, а не полуголая", "Спасибо, извиняюсь, а где вышиванка?)", "Причем здесь вышиванка????? Аня что-то ты здесь не по теме!", "Да может девушка сейчас не дома, а с собой нет)".

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