Многие из них одели вышиванки, а девочки украсили волосы цветочными венками и ленточками в цветах украинского флага.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль активно путешествует по миру с благотворительной миссией - рассказывает правду о происходящем в Украине, собирает средства для помощи военным и беженцам. Недавно она прямиком из Каннского кинофестиваля отправилась в Англию.

В частности, Тина Кароль, держа флаг Украины в руках, прошлась улицами Лондона и исполнила несколько своих песен. Среди которых и гимн Украины. На митинг с певицей вышли сотни людей. Многие из них одели вышиванки, а девочки украсили волосы цветочными венками и ленточками в цветах украинского флага.

После этого Тина Кароль выступила на одной из сцен Лондона с Украиной в сердце. На сцене певица позировала в платье с откровенным декольте, волосы рассыпаны по плечам, нежный макияж с акцентом на красную помаду отлично подчеркивает весь вайб снимка.

Напомним, Кароль в вышиванке покорила умилительными кадрами с Харьковским "светским львом".

Как сообщала Politeka, Кароль после концерта выплеснула все наболевшее на фанатов.

Также Politeka писала, что Кароль рассказала, какое будущее ждет страну и украинцев.