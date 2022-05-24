Модель Анна Неплях рассказала, на сколько поправилась, и показала, как теперь выглядит ее фигура.

На своей странице в Instagram "Мисс Украина Вселенная 2021" разместила пост и серию сторим, посвященных лишнему весу на фоне переживаний.

"С 24.02 мой мир подорван, как и чувство безопасности и доверия к миру. Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом опять набрал, а кто-то с того самого дня, как и я, искал утешение и безопасность в еде, подсознательным желанием оградиться от внешнего мира, набрав вес. Жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря – чем она толще, тем в большей безопасности чувствует себя человек", — поделилась модель.

Сейчас Анна весит 68 кг при росте 173 см, за это время она поправилась на 9 кг.

Звезда рассказала, что с помощью вкусной пищи человек пытается снять нервное напряжение, заглушить переживания, избавиться от негативных эмоций и это нормальное состояние.

"Я, как человек, который однажды на гормонах стресса поправился и не мог похудеть ГОД, сколько бы не прикладывал усилий без единых срывов, знаю, о чем говорю. И знаю одно, пока в голове все не уложится, тело не освободиться от лишнего веса", — признается Неплях.

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