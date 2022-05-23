На своей странице в Instagram звезда разместила эффектное видео с благотворительного концерта, на котором она исполнила песню "За лесами, горами". Певица сообщила, что более 4,5 миллионов гривен было собрано на концертах с ее участием. Все средства передали на нужды ВСУ.
"Вместе к победе 💙💛", - написала Злата под видео.
Украинцы активно отреагировали на публикацию, в том числе и участник "Холостячки" Максим Тарапата, ведущая Маричка Падалко, актриса Наталья Денисенко, жена Григория Решетника Кристина.
"Какая ты молодчинка";
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"Родная земля";
"Вы невероятная, эта песня на повторе у меня! Каждый новый день сейчас начинаю с нее";
"Я очень благодарю что есть такие как вы Злата❤ ️ которые готовы поддерживать несмотря ни на что";
"Слезы рекой";
"Невероятно восхитительный концерт, на ваших концертах очень волшебная и уютная атмосфера и вайб добра и тепла,Ваш голос очень проникающий до мурашек💔спасибо Вам за все!!!Люблю, обожаю и горжусь!!";
"Спасибо, Златонька! Ты делаешь невероятно хорошее дело! Все будет Украина!";
"Какой голос ! Злата вы непревзойденная!))", — пишут в комментариях восторженные поклонники Огневич.
Напомним, Огневич заностальгировала, вспомнив о съемках "Холостячки", где одержал победу Задворный.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич призналась, что поняла об Украине за время путешествий.
Также Politeka писала, что Злата Огневич в узком костюмчике показала кадры из спортзала.