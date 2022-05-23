На своей странице в Instagram звезда разместила эффектное видео с благотворительного концерта, на котором она исполнила песню "За лесами, горами". Певица сообщила, что более 4,5 миллионов гривен было собрано на концертах с ее участием. Все средства передали на нужды ВСУ.

"Вместе к победе 💙💛", - написала Злата под видео.

Украинцы активно отреагировали на публикацию, в том числе и участник "Холостячки" Максим Тарапата, ведущая Маричка Падалко, актриса Наталья Денисенко, жена Григория Решетника Кристина.

"Какая ты молодчинка";

"Родная земля";

"Вы невероятная, эта песня на повторе у меня! Каждый новый день сейчас начинаю с нее";

"Я очень благодарю что есть такие как вы Злата❤ ️ которые готовы поддерживать несмотря ни на что";

"Слезы рекой";

"Невероятно восхитительный концерт, на ваших концертах очень волшебная и уютная атмосфера и вайб добра и тепла,Ваш голос очень проникающий до мурашек💔спасибо Вам за все!!!Люблю, обожаю и горжусь!!";

"Спасибо, Златонька! Ты делаешь невероятно хорошее дело! Все будет Украина!";

"Какой голос ! Злата вы непревзойденная!))", — пишут в комментариях восторженные поклонники Огневич.