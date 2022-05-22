Співачка Злата Огневич, яка була "Холостячкою" у другому сезоні, поділилася своїми спогадами, записавши пару сторі.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка займала третє місце на "Євробаченні". Зірка також брала участь в шоу" Маска", де в образі Сонця перемогла. А в минулому році Огневич знімалася в другому сезоні "Холостячки", де вибрала переможцем Андрія Задворного. Але пара не змогла побудувати відносини і відразу розлучилася. А сьогодні, 22 травня, Огневич у своєму Instagram згадала про зйомки проекту.

"Знаєте, що я згадала? Рік тому в цей самий час я готувалася до зйомок в "Холостячка", - написала Огневич.

"Звичайно ж, навіть не підозрювала, що мене чекає", - сказала в сторі Злата.

"Якщо вже про "Холостячку". Остаточно перебрала залишки речей після зйомок і віддам сестрі", - написала Огневич.

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