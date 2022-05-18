Злата Огневич розповіла, що зрозуміла про Україну після відвідин безлічі інших країн.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" поділилася в Instagram відвертим постом.

Огневич розповіла, що з дитинства мріяла виїхати в США і працювати на Бродвеї. За словами артистки, тоді їй це здавалося вершиною успіху.

Надалі Злата потрапила в свою країну мрії в рамках музичного туру, а пізніше змогла познайомитися з нею ближче.

"Хороша країна, великі можливості, масштаб у всьому і відома на весь світ мальовнича природа. Я була здивована, що не хочу залишатися тут", - зізналася Огневич.

Співачка стверджує, що поїздки по світу змусили її зрозуміти важливу річ.

"Подорожі по світу (більше 34 країн) привели мене до розуміння, що я живу в класній країні. Так! У нас реально крута Країна, культура, люди і цей особливий український вайб! Карпати-місце сили, унікальна енергетика. Там зі мною сталося багато одкровень. В Одесі, до речі, теж багато одкровень сталося. (Хто пам'ятає "Холостячка 21"). Розвиток. Пробудження нації. Саме це я помічала в останні роки в суспільстві і ця думка радувала сильно", - розповіла Огневич.

За словами співачки, в Україні вона відчуває себе вдома і це дозволяє їй відчувати свою цілісність.

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