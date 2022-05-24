Популярная певица Лида Ли, которая была подопечной и бэк-вокалисткой Монатика, а также принимала участие в "Танцях з зірками", опубликовала в своем Instagram, в котором обратилась к украинцам за помощью.

Красотка-певица рассказала о работе своего волонтерского штаба, о том, как они обеспечивают военных и терробороновцев бронежилетами и подсумками. В видео артистка показала работу швейного цеха, в котором все это делают, а также военных, которые уже получили помощь от ее волонтерского штаба.

Также Лида поблагодарила всех неравнодушных за помощь в уже проделанной работе и снова попросила о помощи.

"На сегодняшний день, именно нашим с вами совместным усилиям, нам удалось собрать более 550 000 гривен, изготовить и отправить 740 жилетов 60 комплектов подсумок. И сейчас нам вновь очень нужна ваша поддержка! К сожалению, война продолжается и каждый день мы получаем все больше и больше запросов от военных ЗСУ, отважных добровольцев, ребят, которые нуждаются в помощи! Поэтому наш волонтерский штаб ни на день не прекращает свою деятельность!", - написала Лида Ли в подписи к видео и оставили реквизиты, на которые можно пожертвовать средства.

Напомним, Более 4,5 миллионов гривен: "Холостячка" Огневич поразила кадрами со своего выступления для помощи ВСУ.

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