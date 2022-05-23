Артист зажег на заграничных концертах вдали от дома, но вышел на сцену с украинским флагом.

Популярный украинский исполнитель Melovin, который недавно прокомментировал скандальные высказывания певицы Ирины Федышин о ЛГБТ-сообществе, показал кадры из заграничного концерта. Судя по видео, выступления прошли очень тепло и драйвово.

Как видно, на сцену в эпатажном образе – сверху его наряд выглядит, как классический костюм с белой рубашкой, черным пиджаком и бабочкой, однако на ногах видно темные колготки и белые шорты, а завершает весь этот образ необычная обувь на высоких каблуках.

В подписи к видео Melovin написал: "Состоялись два благотворительных концерта в Германии в прекрасных городах Лейпциг и Шпитцингзее. Все собранные средства с выступлений пойдут на нужды ВСУ. Спасибо за теплую встречу, даже на дальнем расстоянии от родной Украины. Вы невероятны!".

Очарованные поклонники тут же принялись комментировать новое видео артиста: "Этот концерт какой-то удивительный сон. А тайный знак в сочетании с этой атмосферой – это вообще das ist fantastisch", "Спасибо за этот удивительный опыт. Я никогда не забуду этого, пока я жив!", "Невероятный ты. А мы тебя просто любим", "Ты просто невероятный, как и твои выступления", "Спасибо тебе", "Прекрасное место... Прекрасный ты... Невероятное сочетание".

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