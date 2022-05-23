Кристина Горняк в последнее время часто делится откровениями со своими подписчиками.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, что минувшей ночью практически не спала из-за активных воздушных тревог по Киеву и области. Кроме того, она поделилась в Сториз своими планами на день после бессонной ночи.

"Сегодня были тревоги всю ночь, поэтому разбитое состояние... Надоело это ужасно... потому переключюсь и утром уделю время себе", - написала Кристина Горняк.

Уже на новом кадре она добавила, что начинает в квартире небольшой ремонт, ведь кое-что вышло из строя.

"И понеслась, столько родных телефонных разговоров. Бегаю сегодня туда сюда", - рассказала жена телеведущего Владимира Остапчука.

Кристина Горняк надела джинсы с высокой посадкой, топ на пуговках, коричневый пиджак и ремешок в тон. Такое сочетание весенней классики с базовыми вещами сделали образ необычным, непринужденным и комфортным. Кажется, девушка не смогла определиться и решила сделать микс. Что ж, вышло отлично! Такой вариант подойдет на каждый день.

Напомним, жена Остапчука поделилась наболевшим после тревожных новостей.

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