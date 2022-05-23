Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская впервые заговорила о своем избраннике и планах на пополнение в семействе. Об этом она рассказала в интервью для программы "Ранок з Україною".

Наталья Могилевская с начала войны остается в Киеве, помогает соотечественникам, поддерживает боевой дух наших защитников, взяла шефство над эвакуированными в Умань детьми-сиротами: «Мы уже усыновили 43 ребенка, они сейчас находятся в детдоме в Умани. Я там уже была несколько раз. Эти дети испытали слишком много страданий… Хочу ли я усыновить ребенка? Пока не буду об этом говорить».

Рассказывать о новом бойфренде подробно артистка не захотела, поскольку сочла это неуместным в военное время. Она пообещала сделать это после победы Украины, но добавила, что с ним ничего не страшно.

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«Мы были вместе все это время. Он ездит со мной по городам, защищает меня, ведь мы бываем даже там, где исчезли военные части — они находятся под землей, а для врага их просто не существует. То есть, он ездит со мной и защищает от всего. Мне с ним, как в песне — и смерть не страшна», – поделилась Наталья Могилевская.

Напомним, Могилевская потеряла дорогого человека, звезда излила душу.

Как писала Politeka, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.

Также Politeka писала, что Могилевская восхитилась голосом украинского защитника.