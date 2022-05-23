Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева пикантными кадрами регулярно делится на своей страничке в Instagram, будоража подписчиков. Однако на этот раз красотка предстала в совершенно другом амплуа.

Даша Астафьева поделилась милыми и трогательными кадрами, на которых она позировала со своей любимой собакой породы сиба-ину по кличке Чичико, который всегда способен поднять ей настроение.

Певица примерила вязаное серое платье по фигуре, свитер с капюшоном и черные колготки, а песика она держала на руках. На нем цветастый ошейник в радужную полосочку.

На другом фото ее любимец позировал на деревянном крыльце, немного прищурив свои глаза-бусинки. Так и хочется сказать: "Боже какая прелесть".

Стоит отметить, что Даша Астафьева очень любит животных. У нее две большие собаки породы акита-ину - Чичико и Луна. И небольшой рыжий песик Элис, который в прошлом жил в приюте, но теперь попал в заботливые руки.

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.