День Киева отмечают в последнее воскресенье мая, в этом году он приходится на 29 мая. На своей странице в Instagram Могилевская разместила фрагмент нового клипа на песню "Я дома". Видео певица снимала на фоне разрушенных зданий и защитных укреплений в Киеве, дополнили все трогательные кадры с обычными украинцами.
"Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны, я была с тобой, мой Киев, пела в метро, везла еду и лекарства, поддерживала раненых, готовила защитные комплекты для военных... Ты сломлен, мой Киев! Нас тысячи твоих детей были с тобой все это время. «Мы будем стоять , и нас не сломать», Мы сможем все пережить, мы обязательно увидим парад Победы на твоем Крещатике!",- поделилась Могилевская.
Певица также заговорила о тяжелой судьбе украинской женщины.
"Очень много выпало на долю украинской женщины! Слезы, смерть, невыразимая боль, принятие очень не простых решений. «Дева Мария — обычная женщина из Украины». Я ДОМА. Ждите премьеру!",- пишет Наталья.
Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций:
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"Так сильно. Так проникновенно-так по-настоящему. Спасибо";
"больно смотреть ! За что нам это горе?";
"Без слез невозможно смотреть";
"Как глубоко. Мурашки по коже. Я дома";
"Очень чувственно..до слез😢".
Напомним, Наталья Могилевская потеряла дорогого человека, звезда излила душу.
Как писала Politeka, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская рассказала о своем новом бойфренде.