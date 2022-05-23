Розповідати про нового бойфренда докладно артистка не захотіла, оскільки визнала це недоречним у воєнний час, але трохи завісу все ж відкрила.

Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська вперше заговорила про свого нового обранця і плани на поповнення в сімействі. Про це вона розповіла в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною".

Наталія Могилевська з початку війни залишається в Києві, допомагає співвітчизникам, підтримує бойовий дух наших захисників, взяла шефство над евакуйованими в Умань дітьми-сиротами: «Ми вже усиновили 43 дитини, вони зараз знаходяться в дитбудинку в Умані. Я там вже була кілька разів. Ці діти зазнали занадто багато страждань... чи хочу я усиновити дитину? Поки не буду про це говорити».

Розповідати про нового бойфренда докладно артистка не захотіла, оскільки визнала це недоречним у воєнний час. Вона пообіцяла зробити це після перемоги України, але додала, що з ним нічого не страшно.

«Ми були разом весь цей час. Він їздить зі мною по містах, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де зникли військові частини — вони знаходяться під землею, а для ворога їх просто не існує. Тобто, він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним, як у пісні — і смерть не страшна», - поділилася Наталія Могилевська.

Нагадаємо, Могилевська втратила дорогу людину, зірка вилила душу.

Як писала Politeka, Могилевська розповіла, як поспілкувалася з братом з росії.

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