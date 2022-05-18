Як пише Politeka.net, співачка поділилася своєю історією з музеєм «голосі Мирних», опублікувавши фрагмент з інтерв'ю у своєму Instagram.
Могилевська повідомила, що ця війна забрала у неї дорогу людину - в Маріуполі загинув рідний дядько співачки.
"Особисто мою сім'ю торкнулася Маріупольська історія. Я втратила дядька, і це не просто так була моя сім'я. Тому що дуже рано пішов мій тато – коли мені було 19, потім я втратила маму. Всі знають, у мене немає родини, немає дітей. Моя єдина родина, де я могла відчувати себе дитиною з рідними поруч – це була сім'я в Маріуполі", - зізналася співачка.
Вона додала, що її дядько потрапив під ворожий обстріл. Будинок дитинства Могилевської був зруйнований.
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В інтерв'ю співачка також зізналася, що для неї війна почалася ще в 2014 році. Як стверджує Могилевська, з того самого моменту як військові рф вперше перейшли кордон України, сама вона в Росії жодного разу не була.
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