Ведущий самых популярных украинских шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" вместе с женой вернулся в Киев. Семейство за последнее время успело побывать в Австрии, Чехии, Польше. Ездил за границу и сам Григорий Решетник, ведь он отец трех маленьких сыновей и имеет законное право покидать страну.

На своей странице в Instagram жена ведущего поделилась впечатлениями после возвращения в Киев.

"Мой родной город - Киев, мое родное зеркало. Здесь все такое мое, такое родное. Я приехала в столицу уже второй раз за время войны. Сегодня вышла прогуляться утром и поймала себя на мысли, что и радостно, и грустно одновременно (как в песне). Пусто здесь пока", — поделилась Кристина.

Украинцы в комментариях рассказали свои истории, покидали ли родные города, а также высказались о ситуации в Киеве:

"Вот по вашим видео с Майдана действительно крутилось одно слово «грустно», есть отличия, к сожалению, между улицами Европы и Украины! А еще печальнее становится, что так грустно и пусто может быть еще долго 😢";

"Я бы не сказала что в Киеве малолюдно!!! Очень даже много взрослых и детей!!! Даже пробки бывают, хотя ситуация с бензином и уладила этот вопрос (((а самое главное что все стали беззаботными - не прячутся и даже шаг не ускоряют при звуках воздушной тревоги".