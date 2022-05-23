Война в стране заставила напомнить Эктору Хименесу-Браво, что нужно быть готовым ко всему в любых обстоятельствах.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво вернулся в Киев после благотворительных выступлений в Европе, чтобы взять в руки оружие и приступить к тренировкам. По его словам, сейчас всем нужно уметь себя защитить.

Эктор Хименес-Браво запостил снимки с полигона, где проводят практические тренировки по тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовке. Также можно приобрести навыки ведения боевых действий в различных условиях применения: наступления, обороны или разведки.

"Война в стране заставила напомнить, что нужно быть готовым ко всему в любых обстоятельствах... Потому я окончательно решил, что настало время быть с оружием на "ты"", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

Для тренировок со стрельбы Эктор Хименес-Браво выбрал образ в стиле милитари: футболка-поло цвета хаки, штаны камуфляжной расцветки, яркие оранжевые ботинки и ремень в тон. Кроме того, он набросил на грудь жилет.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.