Как сообщает Politeka.net, телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво вернулся в Киев после благотворительных выступлений в Европе, чтобы взять в руки оружие и приступить к тренировкам. По его словам, сейчас всем нужно уметь себя защитить.
Эктор Хименес-Браво запостил снимки с полигона, где проводят практические тренировки по тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовке. Также можно приобрести навыки ведения боевых действий в различных условиях применения: наступления, обороны или разведки.
"Война в стране заставила напомнить, что нужно быть готовым ко всему в любых обстоятельствах... Потому я окончательно решил, что настало время быть с оружием на "ты"", - рассказал Эктор Хименес-Браво.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Акт капитуляции россии: дипломат рассказал, как должен проходить процесс
Флот рф столкнулся с критической нехваткой "морячков", добирают откуда могут: "Дошли до коков и..."
Арестович записал видео с сообщением о своем изгнании из Офиса президента: "Считаю себя счастливым..."
"Добрый день, нам каюк": Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал
Для тренировок со стрельбы Эктор Хименес-Браво выбрал образ в стиле милитари: футболка-поло цвета хаки, штаны камуфляжной расцветки, яркие оранжевые ботинки и ремень в тон. Кроме того, он набросил на грудь жилет.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.