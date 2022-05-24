Певица возобновила тренировки в спортзале и показала, как выглядит ее тело в спортивной форме.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из США, показала кадры из спортзала. В своих Instagram-сторис звезда выложила ряд видео, на которых можно увидеть всю ее тренировку в спортзале.

Так, на одной из сторис Злата в узких черных лосинах и коротком облегающем топике энергично прыгает, поднимая руки вверх. На этих кадрах подтянутая фигура певицы выглядит особенно привлекательно. В следующей сторис она уже стоит на четвереньках и ритмично поднимает одну ногу.

Под конец занятий, похоже, Огневич решила испытать свою растяжку и на специальном тренажере на высоте продемонстрировала свой шпагат.

Отметим, что ранее певица уже показывала свою тренировку в спортзале – одну из первых после длительной паузы. По словам певицы, это первое занятие далось ей не просто, но она все выдержала.

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