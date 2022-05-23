Известная телеведущая впервые показала маму своего мужа-миллионера, с которым они недавно поженились.

Популярная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая была соведущей Юрия Горбунова на "Танцях з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сторис кадры с мужем, а также впервые показала свою свекровь.

Как оказалось, мама мужа Иванны, ее свекровь отмечает свой день рождения, и невестка решила ее таким образом поздравить. На фото можно увидеть моложавую симпатичную женщину, которую Онуфрийчук называет второй мамой.

"Моя дорогая, вторая мама. Поздравляю вас и благодарю за чудо, которое вы подарили миру и мне", - подписала фото со свекровью Иванна.

На втором снимке можно увидеть Онуфрийчук с ее мужем. Они веселые и нарядные позируют на фоне потрясающего горного пейзажа.

"Своего замечательного сына, моего мужа", - продолжала свое поздравление телезвезда.

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