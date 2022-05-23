Популярная украинская певица Оля Полякова, которая после начала войны вместе с детьми выехала за границу, спустя некоторые время начала давать благотворительные концерты. Собранные деньги звезда отправляет на помощь украинцам и ВСУ. После тура по городам Европы Оля поехала на гастроли в США.

Так, в своем Instagram Полякова опубликовала яркие фотографии с первых концертов в Америке, а в подписи к ним поделилась своими впечатлениями. По словам звезды, на концертах в США было очень много людей с украинской символикой, так что у нее появилось ощущение, что она выступает дома.

"Первые выступления в рамках американского тура прошли! Вы можете увидеть, сколько в зале было украинской символики! Как будто концерт проходит в Украине. Но я верю, что скоро именно так и будет. И сейчас каждый из нас делает для этого все возможное.

Во время тура я буду прилагать все усилия, чтобы мир продолжал беспокоиться за Украину каждый день, чтобы все, что происходит на нашей родной земле сейчас, не начало казаться людям в других странах "обыденностью", чтобы они знали каких сверхчеловеческих усилий стоит нам каждый день борьбы за нашу свободу. Мы не имеем права терять ни одного часа! Делаем все, что в наших силах, чтобы приблизить победу! Благодарю всех за поддержку!", - написала Оля.

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