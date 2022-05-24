Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который до войны был ведущим многих сезонов шоу "Холостяк" и "Холостячка", рассказал, что начал снимать новый проект. В своем Instagram телезвезда опубликовал видеообращение, в котором раскрыл некоторые детали.

В ролике Григорий рассказал, что он в Украине, весь день в Киеве на съемках нового проекта, который будет носить название "Как ты с Григорием Решетником?". Судя по названию, это будет социальный проект, который направлен на поддержку украинцев.

"Премьера уже в эту субботу на СТБ и на ютуб-канале СТБ. На моем любимом родной канале. Знаете, сегодня в который раз понял, как сильно я люблю свою профессию, которой занимаюсь уже больше 20 лет. Телевидение – оно увлекательно. И я благодарен за возможность реализовывать новые творческие задумки", - рассказал Решетник.

Также в своем видеообращении Григорий рассказал, что как бы трудно не было сейчас всем, нужно возвращаться к работе, каждый на своем месте. И призвал украинцев не терять надежду и верить в ВСУ.

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