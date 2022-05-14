Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - відомий український співак і фронтмен гурту "Океан Ельзи". Зірка зараз активно їздить по Україні, підтримуючи бойовий дух солдатів. Саме такий наказ артист отримав, коли прийшов у військкомат. Також Вакарчук активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

Цього разу Вакарчук, який сьогодні святкує 47-й день народження, показав, який "трофей" виявив у Харківській області. Як виявилося, це установка"Град".

"Рашистський Град "потонув".

Тепер він хороший)", - написав Вакарчук.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чекаємо вас 26 числа"," це до подарунків"," Слава Україні", " з днем народження. Натхнення у всьому" ," З Днем народження, маестро! Ваш талант, ваші пісні-надихають на перемогу. Довгих років і мирного неба".

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