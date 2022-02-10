Актор показав, що відбувалося на знімальному майданчику популярного серіалу.

Як пише Politeka.net, 32-річний актор Тарас Цимбалюк, який виконав роль коваля Назара в серіалі «Кріпосна», в сторіс Instagram поділився кадрами останнього дня зйомок четвертого завершального сезону костюмованої драми.

Цікаво, що Тарас Цимбалюк спочатку не планував грати роль кріпака коваля. Перед початком зйомок першого сезону він пробувався на ролі головних героїв — Олексія Косача і Григорія Червінського. Однак у результаты, актор виявився задоволений своїм амплуа.

Раньше Цимбалюк повідомляв, що новий сезон серіалу» кріпосна", який стане останнім, глядачі зможуть побачити вже навесні 2022 року.

У четвертому сезоні "Кріпосної" мова піде про життя дітей головних героїв попередніх сезонів. Події відбуватимуться приблизно через 18 років після скасування кріпосного права в Російській імперії.

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