Як пише Politeka.net, 32-річний актор Тарас Цимбалюк, який засвітився в серіалах» спіймати Кайдаша «і» кріпосна " розповів, як йому вдається підтримувати себе в чудовій формі.

Тарас Цимбалюк стверджує, що практично не дотримується дієти і може дозволити собі поласувати всім, чого захоче.

"Форма тримається завдяки регулярним тренуванням", - запевняє артист.

Тарас Цимбалюк також поділився важливим прийомом, які робить тренування ефективніше.

"І ще, коли кожне тренування починається з Преса, низ живота (а це найпроблемніше місце у більшості чоловіків) легше тримати у формі! Перевірено кількома роками практики!» - запевняє актор.

Раньше Тарас Цимбалюк розповідав, що його стандартна тренування за часом займає 1 годину 20 хвилин. Зазвичай він качає по дві групи м'язів.

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