Як пише Politeka.net, 32-річний актор Тарас Цимбалюк, який засвітився в серіалах» спіймати Кайдаша «і» кріпосна " розповів, як йому вдається підтримувати себе в чудовій формі.
Тарас Цимбалюк стверджує, що практично не дотримується дієти і може дозволити собі поласувати всім, чого захоче.
"Форма тримається завдяки регулярним тренуванням", - запевняє артист.
Тарас Цимбалюк також поділився важливим прийомом, які робить тренування ефективніше.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
Штормове попередження оголошено в Україні: названі дати сильних снігопадів і загрози сходу лавин
Переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов несподівано покинув Україну, в чому причина: "Треба поспішати"
Останки російської королеви краси знайшли в лісосмузі, чоловік довго приховував правду: подробиці трагедії
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
"І ще, коли кожне тренування починається з Преса, низ живота (а це найпроблемніше місце у більшості чоловіків) легше тримати у формі! Перевірено кількома роками практики!» - запевняє актор.
Раньше Тарас Цимбалюк розповідав, що його стандартна тренування за часом займає 1 годину 20 хвилин. Зазвичай він качає по дві групи м'язів.
Нагадаємо, Цимбалюк похвалився своєю красунею-дружиною в купальнику: «Більшу частину свого заробітку я вкладаю в...»
Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" розговорилася про стосунки з Цимбалюком: "як ти міг? Ми всі тобі так довіряли..."
Також Politeka писала, що Цимбалюк з " кріпосної "зізнався Єфросиніній, чому розлучився з дружиною:" М'яко кажучи це було..."