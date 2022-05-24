Известный украинский актер Тарас Цымбалюк в программе "Зірковий шлях" канала "Украина" рассказал, как его теща и бабушка жены выжили в Мариуполе во время вторжения рф.

Оказалось, что с момента полномастшабного вторжения рф в Украину он и его жена Тина уговаривали ее родных выехать из Мариуполя, но те не слушали. Они настолько привыкли к взрывам, которые раздаются за Мариуполем, и не могли себе представить, что россияне сравняют город с землей.

В начале марта связь с родными Тины оборвалась. Примерно две недели никто не знал – живы ли они. Их соседка нашла связь и смогла связаться с Тарасом Цимбалюком. Она рассказала, что мама и бабушка Тины живы, они просто все время сидят в подвале, ведь обстрелы не прекращались ни на минуту. Когда начали обстреливать тот подвал – они поняли, что надо идти ва-банк.

"Они решили, что нужно уезжать. Увидели, что их машина только один раз была задета осколком – они сели и, слава Богу, выехали из Мариуполя. Они поехали в Запорожье, Днепр и потом доехали до нас. Сейчас мы все Киеве", - поделился Тарас Цымбалюк.

По словам Тараса, его теща и бабушка Тины ехали по заминированной дороге. Актер также рассказал, как женщинам удалось выжить в блокаде: они раскручивали батареи, пили воду оттуда и сосали кусочек сала раз в три дня, чтобы выжить.

Напомним, что Цымбалюк засветил кадры со съемки финального сезона «Крепостной».

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