Однак актор зазначив, що серед його колег, які раніше жили і знімалися в РФ, є і ті, хто приємно здивував його.

Відомий український актор Тарас Цимбалюк зізнався, в кому з колег розчарувався після початку війни. Крім того, артист також розповів в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", що серед акторів є і ті, хто викликав у ньому повагу.

Тарас Цимбалюк виділив актора родом з Києва Михайла Пшеничного, який останні роки з дружиною популярною актрисою Любавою Грешновою жили в Москві. Зараз подружжя активно займаються волонтерством і розповідають в мережі правду про злочинну війну.

Також він захопився колегою-киянкою Катериною Кузнєцовою - зіркою російського серіалу "Кухня". Зараз артистка допомагає українським біженцям закордоном.

"У мене до Михайла Пшеничного зросла така повага, що він почав волонтерити, називати речі своїми іменами. Катя Кузнєцова теж. Є люди, які прям адекватні. А ті, хто мовчать, і вони при цьому з України - це удар нижче пояса", - заявив Тарас Цимбалюк.

З усіх знаменитостей-колаборантів він виділив співачку Регіну Тодоренко, чия поведінка обурила актора. При цьому актор зазначив, що його розчарувала не тільки співачка, а всі українці в росії, які прийняли байдужу позицію.

"Розчарували всі. Всякі Регіни Тодоренко та інші. Просто люди мовчать, у них все класно, а рідну Одесу бомблять регулярно. У тебе ж все прекрасно. Дивно. Дуже дивно", - висловився Тарас Цимбалюк.

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