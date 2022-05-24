На своїй сторінці в Instagram Анна Саліванчук нагадала, що 24 травня вшановують пам'ять святих Кирила та Мефодія, і виклала відео, в якому зачитала потужний вірш.

"Щороку, 24 травня, у всіх слов‘янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія – творців слов‘янської писемності. Мова, яку запровадили Кирило й Мефодій, стала мовою східнослов‘янських народів, отже, й українців. Україна із здобуттям своєї незалежності також вшановує своїх учителів, які свого часу сприяли майбутньому писемності. Я вважаю нашу українську мову найгарнішою, наймилозвучнішою", — пише Саліванчук.

Актриса вирішила поділитися з шанувальниками віршем, присвяченим матерям, які втратили своїх дітей на війні в Україні з 2014 року. Анна зачитала вірш, але зізналася, що не знає його автора.

"Наші хлопці-герої, їхні мами теж великі героїні, я вклоняюся перед їхньою силою і мужністю жити далі. На жаль, я не знайшла автора цього вірша🥲Можливо ви підкажете? Я б дуже хотіла з ним познайомитись і обійняти за ці ніжні й одночасно болючі слова", — поділилася дружина продюсера "Квартал 95".

Українці в коментарях дякують за душевне виконання, яке пробирає до сліз.

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