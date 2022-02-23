Як повідомляє Politeka.net, краща подруга співачки Насті Каменських і колишня дружина Позитиву (Олексій Завгородний) з "Время и Стекло" Анна Андрійчук дала нове інтерв'ю ютуб-каналу "Олицька", в якому розповіла, як спілкується з колишнім чоловіком.

Так, за словами Анна, вони практично не спілкуються з колишнім чоловіком після розлучення. Однак, залишилися в нормальних людських відносинах. Він навіть привітав її з днем народження, який вона відзначала в листопаді.

"Ми з Льошею дуже давно не спілкуємося. Це якась взагалі інша людина, якщо чесно. Ну ось у мене був день народження в листопаді, він написав мені повідомлення. А так, ні... Ну і якщо десь перетнемо. А так у нас нормальні людські відносини, просто Кожен пішов своєю дорогою. Але я вважаю, що це навіть дуже добре", - розповіла Андрійчук.

Відзначимо, що Олексій Завгородний та Анна Андрійчук розлучилися вже досить давно, просто довгий час приховували цей факт від громадськості. Однак, коли Аня перша оголосила про розставання, то обидва почали активно роздавати інтерв'ю і розповідати кожен зі свого боку, що між ними сталося.

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