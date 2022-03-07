Олексій Завгородній (Позитив) розповів про трагедію з відомим актором, який напередодні загинув, коли захищав Україну.

Як пише Politeka.net, Україна 12-ту добу протистоїть російській окупації. За цей час українці не тільки відбили атаки ворога, а й пішли в контрнаступ за деякими напрямками. Шостого березня стало відомо, що не стало відомого українського актора Паші Лі, який пішов в тероборону захищати Україну. Екс-соліст "Время и Стекло" Позитив розповів про трагедію на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні, загинув наш улюблений Паша Лі, з яким я знайомий 20 років, з яким я разом виріс, знайшов майстерність бути крутим артистом, яким він є і буде! Ця людина наша душа, наша іскра і нескінченна любов! Це дар і талант, якого сьогодні вбили! Вбили бездушні тварі…

Мої співчуття мамі Паші, всім близьким і друзям. Пашка зробив все для нашого мирного майбутнього. Він упертий боєць!

Паша, я вже сумую! Але знаю що ти наш ангел і там будеш нас обороняти!

Ми всі мали честь знати його, вчиться з ним, рости, творити і працювати. Безперервний потік тепла, світла, творчості.

Людина-самородок, надзвичайного таланту, син кримської землі, Народжений бути завжди вільним.

Герої не вмирають. Паша Лі, Слава Тобі, бро! Ми ще накоїмо, може в іншому світі, але це буде ще один прекрасний сценарій, який ніхто не закреслить!",- написав Олексій.

Публікацію прокоментував і Потап: "Паша зробив 5 річчя Андрюхи.... Як було з ним весело ...хороший пацан .... Слава Нашому Герою".

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