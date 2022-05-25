Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая создала проект по поиску пропавших людей во время боевых действий, поделилась в Instagram своей историей, как для нее началась эта война. Телезвезда опубликовала фото из супермаркета, которое сделала утром 24 февраля. Тогда она покупала продукты и собиралась в дорогу вместе с семьей, подальше от Киева.

В подписи к публикации Осадчая рассказала, как они с мужем и детьми покидали столицу.

"24.02. 9:22. Три месяца с начала плато масштабного вторжения. Я не знаю почему решила сделать фото в магазине, наверное, чтобы запомнить хронологию событий этого страшного утра. Мы проснулись в 4:30 от того, что за нашим забором сработало ПВО (уже могу писать, там его больше нет). Накануне вернулись с премьеры Большой прогулки, мы спокойно привычно улеглись спать с планами на утро… Как и все мы… Как и все из первых взрывов непонимание действий. Складывать, чемоданы, бежать за продуктами или куда-то ехать.

В панике делали все и покупали продукты, которые потом привезли к родителям, и собирали чемоданы с минимумом вещей на всех, чтобы поместились в багажник, и выезжали, сначала к родителям неподалеку, там казалось безопаснее. А потом был долгий путь на запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской на коленях, ведь он не поместился в багажник, так и ехали все 19 часов. Мы не были готовы к такому коварному вторжению глупого соседа. И до сих пор не верим, что все это происходит с нами", - рассказала Катя.

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