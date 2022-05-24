Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из США, часто радует поклонников подробностями своей жизни в микроблоге Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми кадрами с прогулки в Киеве, на которых предстала в необычном образе.

На фотографиях Злата запечатлена в интересной локации на фоне киевских небоскребов. Перед камерой она появилась в укороченных джинсах и бежевой футболке с ярким рисунком, дополняют образ белые кроссы. Пышные кудрявые волосы певица распущены и чуть растрепаны ветром, а на ее лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к фотографиям Огневич написала: "Монолог с собой сейчас о принятии…". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях.

"Какая красивая. Очень атмосферные и теплые фото. Невероятная. Люблю, обожаю всем сердцем", "Девочка", "Красавица", "Очень хорошая. Любимое солнышко, не грустите. Крепко, крепко обнимаю всем сердцем и люблю", "Злата, какая вы красавица", "Красавица", "Очаровательная", "Вам очень идут кудри", "Ты красавица", - пишут в комментариях.

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