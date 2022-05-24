Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса. Звезда сейчас находится в Европе с сыном, где спасается от ужасов войны. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где в этот раз показала, как прогулялась у кельнского собора в Германии.

"Каждый день в моей голове проносятся тысячи мнений и большинство из них только об одном – это попытки объяснить, понять для чего нам все это.

Так мы продолжаем жить. Да, иногда мы даже выглядим счастливыми, за что нам часто прилетает от других. Но вы, как и я, знаете, что на самом деле каждый момент жизни внутри нас огромный не распутанный клубок боли, страха и чувства несправедливости.

Но каждый день мы цепляемся за смыслы, мы выплываем, даже если снова погружаемся.

И вот, проезжая через европейские города, я рассматриваю эти величественные дома и здания и чувствую все по-новому. Раньше я просто восхищалась красотой, а сегодня думаю, сколько крови пролито и сколько слез выплакано народами, целыми поколениями этих стран, прежде чем они стали теми, кто сегодня.

Сколько несправедливых решений, сколько ошибок неадекватных правителей было до того, как на этих площадях появилась атмосфера свободы и верховенство права, права жизни!

Это дико понимать, что это путь! Мне сложно, до сих пор сложно принимать эту жестокую реальность. Но все же я верю, что наши дети и внуки будут жить в такой свободной, богатой независимой Украине, которую мы и представить не можем!", - написала Мишина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ксюша я тебя люблю, золотые слова", "Чего хочет женщина, того хочет Бог. Спасибо, пусть это будет нашей афермацией)))", "Все будет Украина! Мы сильны, креативны, несокрушимы!! Держимся!!! Трудно, очень тяжело все это переживать и находить силы", "Вы великолепна. Но, трусики немного видны".

Напомним, "Холостячка" Ксения Мишина призналась, как воспитывает сына после начала войны

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