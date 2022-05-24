Как сообщает Politeka.net, украинский юморист и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач сейчас занимается волонтерством и защищает родную землю от российских оккупантов. Артист признался, что потерял на войне своих друзей. Об этом он рассказал Славе Демину на "Люкс ФМ".
"Мы организовались и уже на второй-третий день взяли оружие и стали на защиту той части Киева, в которой мы находились... На той территории, где у нас была самооборона, где мы организовывались, сейчас приехали уже два парня, мы скидывались на похороны. Завтра будут похороны", – рассказал Юрий Ткач.
Комик не смог долго говорить о трагедии из-за кома в горле. На его глазах выступили слезы.
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Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева на второй день войны.
Семья юмориста первое время находилась с ним в столице, а когда город стали сильно бомбить, актер вывез жену и дочь на западную Украину, откуда они перебрались в Болгарию.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры.
Как сообщала Politeka, жена Ткача из "Квартал 95" впечатлила патриотичными словами их маленькой дочки.
Также Politeka писала, Юрий Ткач наглядно показал, где сейчас находится.