Комик не смог долго говорить о трагедии из-за кома в горле. На его глазах выступили слезы.

Как сообщает Politeka.net, украинский юморист и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач сейчас занимается волонтерством и защищает родную землю от российских оккупантов. Артист признался, что потерял на войне своих друзей. Об этом он рассказал Славе Демину на "Люкс ФМ".

"Мы организовались и уже на второй-третий день взяли оружие и стали на защиту той части Киева, в которой мы находились... На той территории, где у нас была самооборона, где мы организовывались, сейчас приехали уже два парня, мы скидывались на похороны. Завтра будут похороны", – рассказал Юрий Ткач.

Комик не смог долго говорить о трагедии из-за кома в горле. На его глазах выступили слезы.

Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева на второй день войны.

Семья юмориста первое время находилась с ним в столице, а когда город стали сильно бомбить, актер вывез жену и дочь на западную Украину, откуда они перебрались в Болгарию.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры.

Как сообщала Politeka, жена Ткача из "Квартал 95" впечатлила патриотичными словами их маленькой дочки.

Также Politeka писала, Юрий Ткач наглядно показал, где сейчас находится.