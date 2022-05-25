Известная украинская певица Анна Тринчер, которая перед началом войны сделала операцию по увеличению груди и едва ли не все этапы подготовки и хирургического вмешательства транслировала в Instagram, поделилась жаркими кадрами в купальнике.

По словам Ани, эти фото были сделаны во время отдыха на море после того, как она увеличила свой бюст. На фотографиях красотка позирует в узком черном купальнике замысловатой формы, который подчеркнул стройную фигуру и аппетитные прелести после увеличения. Волосы девушки распущены и растрепаны ветром, а на лице модные солнцезащитные очки.

"Немного воспоминаний с моря. Когда впервые увидела себя в купальнике после операции", - подписала сторис Тринчер.

Напомним, операцию Анне провели 13 января. Девушка сначала не могла определиться с размером имплантатов, а потом сильно переживала, что грудь не приживется, или что из-за анестезии могут возникнуть проблемы. Однако, все прошло успешно, и девушка не жалеет, что отважилась на такой шаг.

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