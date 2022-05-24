Певец Виктор Павлик встретился с женой и сыном впервые за два месяца.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский певец. Звезда женился на молодой красотке Екатерине Репяховой и недавно у пары появился сын. И вот звезда увиделся со своей семьей впервые за 2 месяца. Кадры опубликовали на страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм.

"Певец Виктор Павлик впервые за 2 месяца увидел семью.

Теперь мы точно знаем, что действительно важно. Родные люди – наше все", - написано было в публикации.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"И почему столько злобы, будьте добрее", "Ой 2 месяца бедненькие, а наши военные с 24 февраля не видят свои семьи", "Настало такое время, что мы стали ценить каждую минуту проведенную вместе с семьей", "Как ни крути, а ты старый дедушка с внучком".

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