Телеведущий Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска", показал себя и рассказал о победе Украины.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на красотке Кристине, а за год до этого вернулся из Канады, где жил несколько лет. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Победа уже близко. Не спрашивайте, откуда я это знаю", - написал Владимир в своем сторис.

До этого Остапчук записал пародию на Виктора Медведчука, допрос которого недавно опубликовала СБУ. Владимир решил подшутить над некоторым звездами шоу-бизнеса, упомянув Винника, Могилевскую и Федишин.

"СБУ слила в сеть полную версию допроса Медведчука", - написал Владимир под видео.

Напомним, неприятность настигла Остапчука с женой во время прогулки по Киеву

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