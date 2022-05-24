Юрий Ткач также пояснил, что в мире есть только 1% адекватных россиян, и все они уже уехали из рф.

Как сообщает Politeka.net, украинский юморист и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, который вступил в ряды территориальной обороны Киева на второй день войны, высказался по поводу общения с коллегами россии. Об этом он рассказал Славе Демину на "Люкс ФМ".

По словам Юрия Ткача, пришло то время, когда с россиянами не нужно разговаривать и что-то им доказывать. Это просто невозможно после ужасов, которые творят российские военные в Украине. Тем более оказалось, что граждане россии понимают только физическую силу.

"С ними уже не нужно общаться. Не отвечать им даже. Я представить себе не могу просто общение с обычным, русским человеком, который подойдет ко мне и скажет: "Вы не были правы". Я просто не знаю, что будет. Если мы будем в Украине, может быть беда. Конечно, до криминала не дойдет, но морда будет бита сильно", – отметил Юрий Ткач.

Юрий Ткач также пояснил, что в мире есть только 1% адекватных россиян, и все они уже уехали из рф. В пример адекватных россиян он привел известную актрису Лию Ахеджакеву и знаменитого телеведущего Макса Галкина.

"Я думаю, что у всех уже есть внутреннее ощущение несправедливости, которая исходит от них. Они почти все несут в себе глупость, тупость и треш", — добавил украинский юморист.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры.

Как сообщала Politeka, жена Ткача из "Квартал 95" впечатлила патриотичными словами их маленькой дочки.

Также Politeka писала, Ткач из "Квартал 95" потерял друзей и не сдержал слез, рассказывая о горе.