Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который на днях анонсировал съемки нового шоу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда и многодетный отец выложил в сеть очаровательную фотографию с женой Кристиной, которая вернулась в Киев из-за границы.

На новом снимке Григорий и Кристина запечатлены на Софиевской площади в центре столицы. Похоже, семейная пара вышла на прогулку после возвращения домой. Оба выглядят очень счастливыми.

В подписи к фотографии Решетник написал: "На родной земле, с Украиной в сердце и свято веря в Победу. У нас самая прекрасная страна и мы ее никому не отдадим, даже частичку!".

Поклонники тут же принялись комментировать снимок счастливой пары, засыпая их комплиментами и пожеланиями: "Шикарные! Я вашу пару очень уважаю и люблю", "Очень красивые. Божьей защиты и благословения", "Очень красивые", "Мира и счастья вам", "Самые красивые", "Красивые! Мира всем нам!", "Милые и красивые. Счастливы, гармоничны. Береги Боже эту хорошую семью. Счастья и безграничной любви!", "Очень красивая пара!".

Напомним, "Снова почувствовала себя женщиной": Гвоздева из "Танців з зірками" показала обновленную себя.

Как сообщала Politeka, "Никто не знал – живы ли они": Цымбалюк рассказал, как его теще и бабушке жены удалось выжить в Мариуполе.

Также Politeka писала, что "Морда будет бита сильно": Ткач из "Квартал 95" рассказал, как будет отвечать россиянам при встрече.