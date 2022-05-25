Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который на днях анонсировал съемки нового шоу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда и многодетный отец выложил в сеть очаровательную фотографию с женой Кристиной, которая вернулась в Киев из-за границы.
На новом снимке Григорий и Кристина запечатлены на Софиевской площади в центре столицы. Похоже, семейная пара вышла на прогулку после возвращения домой. Оба выглядят очень счастливыми.
В подписи к фотографии Решетник написал: "На родной земле, с Украиной в сердце и свято веря в Победу. У нас самая прекрасная страна и мы ее никому не отдадим, даже частичку!".
Поклонники тут же принялись комментировать снимок счастливой пары, засыпая их комплиментами и пожеланиями: "Шикарные! Я вашу пару очень уважаю и люблю", "Очень красивые. Божьей защиты и благословения", "Очень красивые", "Мира и счастья вам", "Самые красивые", "Красивые! Мира всем нам!", "Милые и красивые. Счастливы, гармоничны. Береги Боже эту хорошую семью. Счастья и безграничной любви!", "Очень красивая пара!".
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