Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская подогревает интерес к премьере своей новой песни.

На странице в Instagram артистка разместила фрагмент нового клипа на песню "Я дома". Премьера видеоработы запланирована на День Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая, в этом году он приходится на 29 мая.

"Ты несокрушим, мой Киев! С ранами и шрамами, я люблю тебя еще больше! Я верю, мы обязательно одержим победу! Мы увидим парад Победы на твоем Крещатике!",- заявила Наталья Могилевская.

Видео певица снимала в центре Киева. На кадрах она прогуливается по Майдану Независимости на фоне защитных укреплений и "ежей". В клип попали и обычные прохожие.

Украинцы в комментариях делятся впечатлениями от услышанного:

"Наташенька, у вас, что ни песня, то хит до глубины души. Спасибо❤️";

"Победа будет за нами";

"Наталья, спасибо вам как и многим настоящим артистам Украины";

"Мурашки по телу....обожаю свою мать Украину и родной Киев";

"Очень хорошая песня.Обожаю Наталью";

"Очень красивая песня! это 100% - хит!";

"Как я хочу в Киев!Пусть скорее закончится эта проклятая война".

Но нашлись и недовольные песнопениями во время войны: "Очень нужная сейчас премьера, ну прям очень....🤦‍♂️".

Напомним, Наталья Могилевская потеряла дорогого человека, звезда излила душу.

Как писала Politeka, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская рассказала о своем новом бойфренде.