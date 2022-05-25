На странице в Instagram артистка разместила фрагмент нового клипа на песню "Я дома". Премьера видеоработы запланирована на День Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая, в этом году он приходится на 29 мая.
"Ты несокрушим, мой Киев! С ранами и шрамами, я люблю тебя еще больше! Я верю, мы обязательно одержим победу! Мы увидим парад Победы на твоем Крещатике!",- заявила Наталья Могилевская.
Видео певица снимала в центре Киева. На кадрах она прогуливается по Майдану Независимости на фоне защитных укреплений и "ежей". В клип попали и обычные прохожие.
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Украинцы в комментариях делятся впечатлениями от услышанного:
"Наташенька, у вас, что ни песня, то хит до глубины души. Спасибо❤️";
"Победа будет за нами";
"Наталья, спасибо вам как и многим настоящим артистам Украины";
"Мурашки по телу....обожаю свою мать Украину и родной Киев";
"Очень хорошая песня.Обожаю Наталью";
"Очень красивая песня! это 100% - хит!";
"Как я хочу в Киев!Пусть скорее закончится эта проклятая война".
Но нашлись и недовольные песнопениями во время войны: "Очень нужная сейчас премьера, ну прям очень....🤦♂️".
Напомним, Наталья Могилевская потеряла дорогого человека, звезда излила душу.
Как писала Politeka, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская рассказала о своем новом бойфренде.