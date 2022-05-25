Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая победила в первом сезоне "Маска", будучи в образе Солнца. А недавно артистка решила найти свою любовь на проекте "Холостячка", но победитель Андрей Задворный ее бросил сразу после финала. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где в этот раз показала, как тренируется в спортзале.

На на кадрах Злата была в розовом спортивном костюме. Звезда показала несколько упражнений, при помощи которых тренировала свои ягодицы.

"Как бы сказать - ягодицы сами себя не подтянут. Нужно работать", - написала Злата.

"Это упражнение можно просто на полу делать без инвентаря", - добавила артистка.

"Уфф, а это уже было сложно", - продолжила Огневич.

Напомним, вот это растяжка: Злата Огневич в узких лосинах впечатлила шпагатом на высоте, фото

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич поразила кадрами со своего выступления для помощи ВСУ

Также Poliiteka сообщала, что Огневич заностальгировала, вспомнив о съемках "Холостячки", где победил Задворный



