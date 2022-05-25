Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, что увидел в Бородянке, поделившись в посте.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Эктор опубликовал фотографию из Бородянки.

"Этот пост будет короткий…

ведь все понятно без слов по фотографии

Бородянка. Я увидел четыре дома, которые разрушены на половину. Буквально обрушена половина панельного дома из-за одной ракеты

это десятки квартир, семей, детей, мам

страшно представить, сколько жертв.

И это только одна Бородянка

А сколько таких городов в Украине", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я так далеко от Украины... но всем сердцем с вами!", "Мы построим лучше, но сколько людей погибло", "Стараюсь жить по-прежнему и понимаю что реальность страшная. Как уже не будет. Мы стали другими! Сильнее! И жду день Победы, чтобы стать счастливее!".

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