Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Эктор опубликовал фотографию из Бородянки.
"Этот пост будет короткий…
ведь все понятно без слов по фотографии
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Бородянка. Я увидел четыре дома, которые разрушены на половину. Буквально обрушена половина панельного дома из-за одной ракеты
это десятки квартир, семей, детей, мам
страшно представить, сколько жертв.
И это только одна Бородянка
А сколько таких городов в Украине", - написал Эктор.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Я так далеко от Украины... но всем сердцем с вами!", "Мы построим лучше, но сколько людей погибло", "Стараюсь жить по-прежнему и понимаю что реальность страшная. Как уже не будет. Мы стали другими! Сильнее! И жду день Победы, чтобы стать счастливее!".
Напомним, Хименес-Браво из "МастерШеф" обратился к оккупантам, взяв в руки оружие
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