Популярные украинские блогеры Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые поженились после участия в реалити-шоу "Холостяк", часто радуют публику яркими публикациями на своих страницах в Instagram. Так, в этот раз пара опубликовала в своих микроблогах информацию о том, что они смогли собрать миллион гривен для ВСУ.

Как оказалось, блогеры собрали средства благодаря запуску учебы по начавшейся сегодня крипте. Даша и Никита решили перечислить этот миллион гривен в фонд Сергея Притулы, который уже много лет помогает украинской армии.

"Сила в единстве, и мы с вами вместе к победе! Сегодня мы с Никитой, наша команда, и ВЫ помогли нашей армии ВСУ. Мы перечислили в фонд @prytulafoundation – 1 000 000 грн! Это средства, которые мы получили благодаря запуску нашей учебы по начавшейся сегодня крипте. Почему выбрали этот фонд? Потому что он активно помогает нашим ребятам. Поэтому будем ждать отчет. Мы сделали это вместе! Слава Украины, слава нации и писец рф. Опубликовала отчет, чтобы он не потерялся", - написала Квиткова в подписи к публикации, которую также дополнила очаровательным фото вместе с Никитой.

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