Как сообщает Politeka.net, украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) восхитился в своем Инстаграм событием, которое произошло в Кыргызстане на Пике имени путина.

Так, альпинисты установили сине-желтое знамя на вершине в Кыргызстане, названной в честь президента страны-рашистов владимира путина.

"На пике "путина" в Кыргызстане развевается!", - подписал кадры Потап.

Отметим, что Пик находится в горной системе Тянь-Шань. Расположен на территории Чуйской области. Назван в 2011 году в честь президента российской федерации владимира путина.

Украинцы воодушевились и оставили множество юморных комментариев под видео, которое опубликовал Потап: "Скоро во всех городах россии", "Оно очень переоценило высоту своего пика", "Кол с прапом ему в грудь, тоже прекрасно было бы", "Пук путина может быть, а пик надо переименовать".

Напомним, что Потап насмешил украинцев пикантными кадрами с лукашенко и путиным.

Как сообщала Politeka, Потап поразил украинцев кадрами, как нужно разбираться с любителями россии.

Также Politeka писала, что Потап показал, что хотят сделать в россии с несогласными, видео.