Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны создала проект по поиску пропавших людей, поделилась в Instagram кадрами с Каннского кинофестиваля. Как оказалось, на мероприятии он побывала вместе с мужем Юрием Горбуновым.

По словам Кати, в этом году Юрий приехал на фестиваль в составе официальной делегации Государственного агентства по кинематографу, как член национального совета. Сама же Осадчая стала ведущей благотворительного вечера и сбора денег в поддержку украинских кинематографистов, которые сейчас на фронте. Телеведущая отметила, что удалось собрать полтора миллиона гривен.

"Каннский фестиваль для Украины в этом году возможность привлечь внимание мира к войне, преступлениям россии в Украине и всем ужасам, которые творят оккупанты на нашей земле. Сейчас важно каждое интервью международной прессе, каждый разговор с представителями медиа, культуры и просто в быту. К сожалению, не все думают так, как мы, мы не должны допустить продвижения в Европе мысли о "не все так однозначно", которое наши враги пытаются посеять", - поделилась впечатлениями Осадчая.

Напомним, "Я люблю украинское": Астафьева похвасталась стильным образом после волонтерской кухни.

Как сообщала Politeka, "Не бойтесь просить о помощи": кума Дзидзьо Цибульская дала важный совет украинцам.

Также Politeka писала, что Потап воодушевил украинцев новостями из Кыргызстана: "Скоро во всех городах россии".