Ольга Мартыновская напомнила поклонникам, как выглядит ее улыбка, на атмосферном фото.

Как пишет Politeka.net, бывшая участница и одна из ведущих шоу «МастерШеф» поделилась снимком в своем Инстаграм.

На фото Мартыновская сидела на берегу моря в полосатой кофте и счастливо улыбалась, глядя в камеру.

«Случайный художник… Улыбка из прежней жизни А может и с нового…пока не понимаю…но идем дальше. Завтра расскажу о еще одной идее – великой и сильной! Мы сможем! Они не дождутся», - подписала эффектный черно-белый снимок шеф-повар.

Она также добавила к посту цитату Эриха Марии Ремарка:

«Смеяться лучше, чем плакать. Особенно если и то и другое бесполезно….».

Поклонники Мартыновской не смогли пройти мимо ее поста.

«Красивая», «Невероятная Оля», «Очень красивая улыбка», «Какая красотка», «фото огонь», - писали люди.

Отметим, что сейчас Мартыновская находится во Франции, где участвует в благотворительных проектах для помощи Украине. Ранее шеф-повар уже училась и жила в этой стране, и именно там начала увлекаться кулинарией.

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