Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва пікантними кадрами регулярно ділиться на своїй сторінці в Instagram, розбурхуючи передплатників. Однак на цей раз красуня постала в зовсім іншому амплуа.

Даша Астаф'єва поділилася милими і зворушливими кадрами, на яких вона позувала зі своїм улюбленим собакою породи сіба-іну на прізвисько Чичіко, який завжди здатний підняти їй настрій.

Співачка приміряла в'язану сіру сукню по фігурі, светр з капюшоном і чорні колготки, а песика вона тримала на руках. На ньому квітчастий нашийник в райдужну смужку.

На іншому фото її улюбленець позував на дерев'яному ганку, трохи примруживши свої очі-намистинки. Так і хочеться сказати: "Боже як мило".

Варто відзначити, що Даша Астаф'єва дуже любить тварин. У неї дві великі собаки породи Акіта-іну-Чічіко і Луна. І невеликий рудий песик Еліс, який в минулому жив у притулку, але тепер потрапив в турботливі руки.

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші стареньким людям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко осудила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.